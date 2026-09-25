وتصدت القوات الحكومية، مسنودة بالأهالي، لهجمات جديدة للحوثيين في تلك المناطق، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وتشهد جبهات حدود تعز ولحج عمليات كر وفر، دون إحراز أي تقدم ميداني لأي من الطرفين.

وفي وقت سابق، الخميس، قُتل 98 جنديا من القوات الحكومية اليمنية و52 من مسلحي جماعة الحوثي في هجمات ومواجهات شهدتها عدة جبهات في اليمن خلال الساعات الـ24 الماضية، وفق مصادر يمنية تحدثت إلى "سكاي نيوز عربية"، في مؤشر على تصاعد حدة القتال واتساع نطاقه.

وذكرت المصادر أن الجنود الحكوميين قتلوا في هجمات صاروخية ومواجهات مع الحوثيين في لحج وتعز وصعدة وعلى الحدود السعودية.

وأضافت أن 52 من مسلحي الحوثي قتلوا في مواجهات مع القوات الحكومية وغارات جوية استهدفت مواقع للجماعة في لحج والحديدة وتعز.