واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي ليلا، وادي الحجير وبلدة مجدل زون والأودية المجاورة لها في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

والخميس، قصفت المدفعية الإسرائيلية، بلدة المنصوري والأطراف الشرقية لبلدة شقرا في جنوب لبنان، كما أغارت طائرة مسيرة إسرائيلية على محيط مطعم يقع بين بلدتي النبطية الفوقا وميفدون.

واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي، بلدة المنصوري والأطراف الشرقية لبلدة شقرا لجهة وادي السلوقي في جنوب لبنان، كما أغارت طائرة مسيّرة إسرائيلية على محيط مطعم "اللافيتا" بين النبطية الفوقا وميفدون في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنته "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية. كما جرى تسجيل، تحليق للطيران المسير الإسرائيلي فوق الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

وتشن إسرائيل حربا على لبنان منذ 2 مارس الماضي، بعد إطلاق "حزب الله" صواريخ على شمال إسرائيل. واحتلّت القوات الإسرائيلية عددا من بلدات جنوب لبنان.

وأعلن في 20 يونيو الماضي عن وقف لإطلاق النار، انخفضت بعده وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان.