وقال الجيش في بيان إنه أبلغ عائلتي الجنديين بمقتلهما، وكشف عن هويتيهما.

وأوضح أن القتيلين هما الرقيب في الاحتياط نداف كالي، البالغ من العمر 24 عاما، من ميهار حالوتس، والرقيب في الاحتياط أوفيك موعلم، البالغ 23 عاما، من القدس.

وكان الجنديان يخدمان في الكتيبة 7007 التابعة للواء 16 في الجيش الإسرائيلي.

وبحسب المعلومات الأولية، قتل الجنديان خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة عندما انفجرت مسيرة إسرائيلية عن طريق الخطأ.

ولم يعلن الجيش الإسرائيلي، في بيانه الخاص بهوية الجنديين، تفاصيل إضافية بشأن ملابسات الحادث أو أسباب انفجار المسيرة.

ويأتي الحادث في وقت تواصل فيه القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وسط مواجهات وعمليات برية في عدد من المناطق.