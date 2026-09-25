وقال عراقجي، خلال حديث مع مجموعة من الصحفيين والخبراء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن المقترح نُقل إلى واشنطن عبر وسطاء هذا الأسبوع.

وأوضح أن المقترح يشترط على الولايات المتحدة تنفيذ مطالب محددة خلال 7 أيام، مقابل استئناف المحادثات وإعادة فتح المضيق.

ولم يكشف عراقجي تفاصيل هذه الشروط، لكنه قال إنها "لا تتجاوز ما تضمنته مذكرة تفاهم إسلام آباد".

وبحسب عراقجي، تضمنت المذكرة التي توصل إليها الجانبان في يونيو بنودا تتعلق بتخفيف العقوبات والإفراج عن الأصول المجمدة ووقف العمليات العسكرية، بما في ذلك في لبنان.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن مهلة الأيام السبعة ستبدأ اعتبارا من اليوم التالي لموافقة واشنطن على المقترح.

وقال إن طهران تنتظر الرد الأميركي و"ليست في عجلة من أمرها"، لكنها تفضل قبول واشنطن المقترح واستئناف المحادثات قبل انتخابات التجديد النصفي الأميركية المقررة في نوفمبر.

في المقابل، قال مسؤول في البيت الأبيض لـ"سي إن إن" إن واشنطن تجري "مناقشات إيجابية وبناءة عبر الوسطاء".

وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة "ليست في عجلة من أمرها"، مشيرا إلى أن شحنات نفطية تقدر بنحو 22 مليون برميل عبرت المضيق خلال الليلة الماضية، بحسب الشبكة.