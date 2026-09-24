وأوضحت الهاشمي في مقابلة مع وكالة الأنباء الإسبانية EFE، أن الإمارات ترى أميركا اللاتينية "منطقة ذات إمكانات هائلة"، ليس فقط للاستثمار في الطاقة أو البنية التحتية، ولكن أيضًا في الأمن الغذائي والتكنولوجيا والابتكار والصحة.

وأضافت: "ينصب تركيزنا على بناء روابط بين الشعوب وقطاع الأعمال، بدعم من الحكومات التي يمكنها المساعدة في إطلاق العنان لهذا التعاون".

وأشارت إلى أن اهتمام الإمارات بالمنطقة يعود إلى فترة طويلة، مضيفة: "ما ينمو الآن هو الطموح لتعميق هذه العلاقات واستكشاف أسواق جديدة وفرص استثمارية جديدة وآفاق جديدة للتعاون".

وحددت ريم الهاشمي القطاعات ذات الأولوية للتعاون، بما في ذلك الطاقة والموانئ والمطارات والسكك الحديدية والغذاء والزراعة، إلى جانب التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مضيفة: "نرى آفاقًا قوية للنمو معًا".

وشددت على النهج العملي الذي تتبعه الإمارات في ظل الاختلافات السياسية، قائلة: "حتى عندما تكون المحادثات صعبة، نعتقد أنه من المهم الاستمرار في الحضور، ومواصلة الحوار، والتوضيح بجلاء من نحن، وما هي نوايانا، وكيف يمكننا بناء مستقبل أكثر ازدهارًا معًا".