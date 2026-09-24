وكتب المتحدث عبر حسابه على منصة إكس: "اعتراض وتدمير عدد (6) صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية".

وأضاف المتحدث: "اعتراضات الدفاعات الجوية أحبطت محاولة استهداف الطائف وينبع".

كما أشار إلى أن "تصعيد وإنتهاكات الميليشيا الحوثية الإرهابية سيتم التعامل معه بحزم".

كان الدفاع المدني السعودي قد أصدر، الخميس، سلسلة إنذارات شملت مناطق عدة في المملكة بينها مدينة مكة المكرمة، في تحذيرات تشير عادة إلى احتمال وجود تهديد صاروخي، ثم رفعها بعد دقائق قليلة.

وأفاد الدفاع المدني في منشورات عبر منصة إكس عن إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ للتحذير من خطر في مدينة مكة المكرمة ومحافظات الطائف وجدة وينبع ومنطقة تبوك. غير أنه أعلن بعد دقائق رفع هذه التحذيرات.

واتهمت الرياض الحوثيين الأسبوع الماضي باستهداف مكة بطائرة مسيّرة تم إسقاطها، وهو ما نفته الحركة.

كما تعرضت العاصمة السعودية السبت لهجوم للمرة الأولى منذ سنوات.