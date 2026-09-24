واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي، صباح الخميس، بلدة المنصوري والأطراف الشرقية لبلدة شقرا لجهة وادي السلوقي في جنوب لبنان، كما أغارت طائرة مسيّرة إسرائيلية على محيط مطعم "اللافيتا" بين النبطية الفوقا وميفدون في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنته "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وسُجّل الخميس، تحليق للطيران المسيّر الإسرائيلي فوق الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

وكانت المدفعية الإسرائيلية قد استهدفت، بلدة المنصوري والأودية المجاورة لبلدة زبقين في جنوب لبنان. ونفّذت القوات الإسرائيلية ليلا تفجيرا ضخما في بلدة الخيام ومحيطها في جنوب لبنان.

كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية ليلا مجموعة من ألواح الطاقة الشمسية في مشاع بلدة ميفدون، ما أدى إلى اشتعالها.

وطال القصف المدفعي الإسرائيلي المنطقة الواقعة بين بلدتي ميفدون وزوطر الشرقية ووادي السلوقي في جنوب لبنان، في وقت تعرضت فيه بلدتا برعشيت وبيت ياحون في جنوب لبنان لعمليات تمشيط بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة.

ونفّذت القوات الإسرائيلية عملية تفجير كبيرة ليلا في حي آل عبد النبي في بلدة برعشيت، بحسب ما أعلنته "الوكالة الوطنية للإعلام".

وتشن إسرائيل حربا على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي، بعد إطلاق "حزب الله" صواريخ على شمال إسرائيل. واحتلّت القوات الإسرائيلية عددا من بلدات جنوب لبنان.

وأُعلن في 20 يونيو الماضي عن وقف لإطلاق النار، انخفضت بعده وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان.