ووقع الزلزال عند الساعة 10:40 بالتوقيت المحلي، وحدد مركزه شمال مدينة شانلي أورفا، بحسب وكالة "أفاد" لإدارة الكوارث التي قالت إنه "لا توجد حاليا أي تقارير عن تداعيات سلبية".

وقال محافظ شانلي أورفا حسن شيلدا إن السكان شعروا بالزلزال "بقوة".

وأضاف لقناة "إن تي في" الخاصة "بحسب المعلومات الأولية، لا قتلى ولا إصابات ولا دمار. وقد تكون هناك أضرار جزئية في بعض المباني".

وفي سوريا، قال سكان محليون في محافظات الرقة ورأس العين وريف حلب الشمالي، إنهم شعروا بالهزة الأرضية، الأمر الذي دفع بعموم السكان للخروج من منازلهم ومحالهم التجارية .

وقال أحد سكان مدينة سلوك في ريف الرقة الشمالي، ويدعى تركي خليل، إن "جميع المتواجدين في المحال التجارية والمنازل خرجوا منها جراء الهزة الأرضية وخوفها من هزات ارتدادية أخرى ".

وأضاف خليل أن "أهالي مناطق شمال سوريا لديهم ذكريات مؤلمة مع الزلزال الذي ضرب المنطقة في فبراير 2023 وخلف آلاف القتلى والجرحى والدمار وأن مركز الزلزل يقع شمال مدينة سلوك في الجانب التركي وهي ذات المنطقة التي شهدت زلزال فبراير 2023 ".

وتقع تركيا فوق عدد من خطوط الصدع الجيولوجية التي تسببت في السابق بكوارث مدمرة.

وفي فبراير 2023، أودى زلزال ضخم بما لا يقل عن 53 ألف شخص في جنوب شرق تركيا ونحو سبعة آلاف آخرين في سوريا، كما تسبب بأضرار وبمقتل أكثر من 300 شخص في شانلي أورفا.