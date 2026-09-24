وذكرت المصادر أن الجنود الحكوميين قتلوا في هجمات صاروخية ومواجهات مع الحوثيين في لحج وتعز وصعدة وعلى الحدود السعودية.

وأضافت أن 52 من مسلحي الحوثي قتلوا في مواجهات مع القوات الحكومية وغارات جوية استهدفت مواقع للجماعة في لحج والحديدة وتعز.

محاولة لقطع طريق تعز-عدن

ويأتي ارتفاع الخسائر بالتزامن مع تصاعد المواجهات في جنوب تعز وشمال لحج، حيث أعلنت القوات الحكومية إحباط محاولة تسلل حوثية باتجاه طريق "هيجة العبد" الاستراتيجي الرابط بين تعز وعدن.

ويمثل طريق هيجة العبد أحد أبرز خطوط الحركة والإمداد بين تعز ولحج وعدن، ويستخدم في نقل المسافرين والمواد الغذائية والبضائع إلى مناطق واسعة في محافظة تعز.

وتأتي هذه التطورات وسط اتساع المواجهات على عدد من الجبهات اليمنية، مع تصاعد العمليات في تعز ولحج ومناطق أخرى، بعد فترة طويلة من انخفاض نسبي في وتيرة القتال الواسع.