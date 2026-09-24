وبحسب النتائج التي أعلنها لفتيت، حل حزب التجمع الوطني للأحرار في المرتبة الثانية بـ66 مقعدا، يليه حزب الاستقلال بـ65 مقعدا، ثم حزب العدالة والتنمية بـ54 مقعدا.

وتشكل النتيجة المسجلة لحزب العدالة والتنمية ارتفاعا كبيرا مقارنة بانتخابات 2021، التي حصل فيها على 13 مقعدا فقط.

وحصل حزب الحركة الشعبية على 29 مقعدا، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 26 مقعدا، والتقدم والاشتراكية على 19 مقعدا، والاتحاد الدستوري على 17 مقعدا.

كما حصلت الحركة الديمقراطية الاجتماعية وتحالف اليسار على 8 مقاعد لكل منهما، فيما نالت جبهة القوى الديمقراطية وحزب الإنصاف مقعدين لكل منهما، وحصل كل من حزب الديمقراطيين الجدد وحزب الوحدة والديمقراطية على مقعد واحد.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 38.02 بالمئة على المستوى الوطني، وفق وزارة الداخلية، التي قالت إن الاقتراع جرى في ظروف عادية في مختلف مناطق المملكة، باستثناء "حالات معزولة جدا".

وشارك في مراقبة الانتخابات أكثر من 3 آلاف مراقب، في اقتراع تنافس فيه 27 حزبا على مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 395 مقعدا.

وتعيد النتائج رسم خريطة البرلمان المغربي مقارنة بانتخابات سبتمبر 2021، التي تصدرها التجمع الوطني للأحرار بـ102 مقعد، تلاه الأصالة والمعاصرة بـ86 مقعدا، ثم الاستقلال بـ81 مقعدا.

وبموجب الدستور المغربي، يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي يتصدر انتخابات مجلس النواب، فيما تحتاج الأغلبية البرلمانية إلى 198 مقعدا على الأقل، ما يفتح الباب أمام مشاورات لتشكيل الائتلاف الحكومي المقبل.