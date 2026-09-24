وجاء الإعلان عقب لقاء الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال بيان: "في إطار التقدم الذي أحرزه العراق من خلال الخطوات الأمنية، ستسلم القوات التركية معسكر بعشيقة-زليكان إلى الحكومة العراقية تدريجيا، وفق الآلية والجدول الزمني المتفق عليهما".

وأقامت تركيا المعسكر في ديسمبر 2015 بالتنسيق مع سلطات إقليم كردستان العراق، على بعد نحو 32 كيلومترا شمال الموصل، التي كانت آنذاك تحت سيطرة تنظيم داعش.

وبحسب وسائل إعلام تركية، نشرت أنقرة ما يصل إلى 600 جندي في المعسكر، في خطوة أثارت توترا مع بغداد التي اعتبرت الوجود العسكري التركي انتهاكا لسيادتها.

واتفق الجانبان كذلك على "تعميق التعاون في المجال الأمني"، إلى جانب العمل على "بسط سلطة الدولة العراقية بالكامل في سنجار، وإنهاء وجود العناصر الأجنبية المسلحة المحظورة".

وكان الحزب قد أعلن في مايو 2025 حل نفسه، قبل أن ينظم في يوليو من العام ذاته مراسم رمزية لإلقاء السلاح في شمال العراق.

وكانت الحكومة العراقية قد أكدت في وقت سابق من سبتمبر أن سنجار سيكون تحت السلطة الكاملة لحكومة وبغداد مؤسساتها الأمنية والإدارية، مشددة على أن حصر السلاح بيد الدولة وتوحيد القرار الأمني يمثلان أساسا لاستقرار المنطقة.