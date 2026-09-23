وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن عملية الاقتراع جرت في ظروف عادية بمختلف جهات المملكة، باستثناء "بعض الحالات المعزولة جدا التي همت عددا محدودا من مكاتب التصويت".

وعقب انتهاء التصويت، شرعت مكاتب الاقتراع في عمليات فرز وإحصاء الأصوات، بحضور ممثلي لوائح الترشيح، وذلك على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية والجهوية، وفق البيان.

ومن المرتقب أن تحال محاضر العمليات الانتخابية، بعد استكمالها، على المكاتب المركزية المختصة، قصد إحصاء الأصوات التي حصلت عليها لوائح الترشيح على مستوى مختلف الدوائر الانتخابية.

وبخصوص تحديد النتائج النهائية والإعلان عن أسماء المترشحات والمترشحين الفائزين، أفادت وزارة الداخلية بأن لجان الإحصاء، برئاسة قاضيات وقضاة، ستتولى هذه المهمة بالاعتماد على محاضر المكاتب المركزية بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية، ومحاضر لجان الإحصاء الإقليمية بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية.