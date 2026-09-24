وأوضح دانون، في لقاء مع سكاي نيوز عربية، أن بزشكيان جاء إلى الأمم المتحدة ويلعب دور الضحية، مشيرا إلى أن النظام في طهران "قتل عشرات الآلاف من الإيرانيين، واستهدف الدول المجاورة بالصواريخ، ويدفع المليارات للحوثيين وحزب الله وحماس لخلق حالة من عدم الاستقرار".

وأشار إلى أن قدرات الإيرانيين قد انحسرت، سواء على مستوى البرنامج النووي أو الصاروخي، متهمًا طهران بالسعي لبناء برنامج للدمار الشامل.

وفيما يتعلق بأي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، قال دانون: "الإيرانيون يكذبون ويحاولون كسب الوقت، وإذا كان هناك اتفاق فيجب أن يكون اتفاقًا إيجابيًا ومراقبًا"، مشيرًا إلى أن الإيرانيين "لو امتلكوا قنبلة نووية لكانوا قد استخدموها".

واعتبر داني دانون أن "حزب الله وحماس والحوثيين راديكاليون لا يريدون استقرار المنطقة، وسنواصل قتالهم".

الملف اللبناني

وبشأن الملف اللبناني، قال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة: "نحن نريد أن يكون هناك روابط مباشرة مع الجيش اللبناني ونعتقد أن ذلك هو السبيل الوحيد لبسط السيطرة في المنطقة وألا يعود حزب الله إلى لبنان".

واعتبر المندوب الإسرائيلي أنه يجب إنهاء مهمة اليونيفيل، على أن يبسط الجيش والحكومة في لبنان سيطرتهما على الأراضي اللبنانية، مشيرًا إلى أنه "إذا بقي اليونيفيل سيعود حزب الله، ولذلك نحن ضد التجديد لليونيفيل".

سوريا

وبشأن سوريا، قال دانون إن إسرائيل تؤمن بالتفاوض السلمي مع دمشق، لكنه برر احتلال إسرائيل مناطق في سوريا بوجود "أنشطة راديكالية متطرفة في دمشق والقنيطرة وبالقرب من حدودنا".

وتابع المندوب الإسرائيلي بالأمم المتحدة: "هدفنا ليس التوسع وليس السيطرة على أراضٍ في سوريا، لكن يجب أن ينتبهوا إلى ما يحدث في الحدود الشمالية لأن تركيا لديها دوافع ورغبات في الاستيلاء على أراضٍ في سوريا".