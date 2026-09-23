وتم تأهيل المتخرجات الـ 150 خلال 6 أشهر ضمن الخطة التدريبية المقررة ‏للمنتسبات ‏دورة ‏أفراد الشرطة في المعهد، والتي تشمل برامج مكثفة في التأهيل العسكري ‏والبدني والعلوم ‌‏الشرطية والقانونية والمهارات الميدانية، إضافة إلى التدريب على آليات ‏التعامل مع القضايا ‌‏المجتمعية التي تتطلب حضورا نسائيا ضمن العمل الشرطي.‏

ويأتي تخريج هذه الدورة ضمن خطط وزارة الداخلية لتعزيز حضور المرأة في العمل الشرطي ‏والأمني، على أن يواصل معهد الشرطة تخريج دفعات جديدة، وفق برامج تدريبية شرطية ‏وقانونية ومهارية، بما يرفد صفوف وزارة الداخلية بكوادر مؤهلة لأداء مهامها بكفاءة ‏وانضباط. ‏

‏ تمكين المرأة ‏

وقال وزير ‏الداخلية أنس خطاب أن هذه الدورة من الشرطة النسائية المتميزة ‏اجتازت ‏برنامجا تدريبيا شاملا في مختلف العلوم الأمنية والقانونية والإدارية، لتبدأ اليوم ‏مرحلة ‏جديدة من مسيرتها في خدمة الوطن والمجتمع.‏

وأكد في كلمة له خلال الحفل أن تخريج هذه الدورة يجسد جانبا من رؤية سوريا الحديثة في تمكين دور المرأة ‏وتعزيز ‏مشاركتها الفاعلة في مسيرة البناء والتنمية، مشيرا إلى أن هذا التخريج يأتي كخطوة في تعزيز ‏حضورها في العمل الشرطي، ‏وإتاحة المجال أمامها لأداء مسؤولياتها في بناء الدولة والمجتمع.‏

ولفت الوزير خطاب إلى أن المرأة السورية كانت ولا تزال حاضرة في مختلف مراحل الحياة ‏الوطنية وقامت بأدوار أساسية في مواجهة التحديات وحفظ تماسك المجتمع ورعاية الأسرة ‏وبناء الأجيال والإسهام في مختلف ميادين العمل والعطاء.‏

تدريبات متعددة

بدورها، أوضحت مديرة معهد الشرطة النسائية العميد هدى محمود سرجاوي أن الخريجات خضعن خلال الدورة لتدريبات متعددة شملت الانضباط والتدريبات ‏على العسكرية والالتزام والرياضة والسلاح.‏

وبينت سرجاوي أن القسم الآخر من التدريب تضمن معلومات عامة قانونية وشرطية تحتاجها ‏الشرطية للانطلاق في العمل، منها قوانين وأنظمة الشرطة وحقوق الإنسان والهجرة ‏والجوازات والمخدرات، وغيرها من المواد الأساسية، لتزويد المتدربات بالأساس المعرفي ‏والقانوني والشرطي.‏