احتفلت وزارة الداخلية السورية، بتخريج أول دفعة من معهد الشرطة النسائية في مدينة التل بريف دمشق، بعد خضوع 150 منتسبة لبرنامج تدريبي استمر 6 أشهر.
وتم تأهيل المتخرجات الـ 150 خلال 6 أشهر ضمن الخطة التدريبية المقررة للمنتسبات دورة أفراد الشرطة في المعهد، والتي تشمل برامج مكثفة في التأهيل العسكري والبدني والعلوم الشرطية والقانونية والمهارات الميدانية، إضافة إلى التدريب على آليات التعامل مع القضايا المجتمعية التي تتطلب حضورا نسائيا ضمن العمل الشرطي.
ويأتي تخريج هذه الدورة ضمن خطط وزارة الداخلية لتعزيز حضور المرأة في العمل الشرطي والأمني، على أن يواصل معهد الشرطة تخريج دفعات جديدة، وفق برامج تدريبية شرطية وقانونية ومهارية، بما يرفد صفوف وزارة الداخلية بكوادر مؤهلة لأداء مهامها بكفاءة وانضباط.
تمكين المرأة
وقال وزير الداخلية أنس خطاب أن هذه الدورة من الشرطة النسائية المتميزة اجتازت برنامجا تدريبيا شاملا في مختلف العلوم الأمنية والقانونية والإدارية، لتبدأ اليوم مرحلة جديدة من مسيرتها في خدمة الوطن والمجتمع.
وأكد في كلمة له خلال الحفل أن تخريج هذه الدورة يجسد جانبا من رؤية سوريا الحديثة في تمكين دور المرأة وتعزيز مشاركتها الفاعلة في مسيرة البناء والتنمية، مشيرا إلى أن هذا التخريج يأتي كخطوة في تعزيز حضورها في العمل الشرطي، وإتاحة المجال أمامها لأداء مسؤولياتها في بناء الدولة والمجتمع.
ولفت الوزير خطاب إلى أن المرأة السورية كانت ولا تزال حاضرة في مختلف مراحل الحياة الوطنية وقامت بأدوار أساسية في مواجهة التحديات وحفظ تماسك المجتمع ورعاية الأسرة وبناء الأجيال والإسهام في مختلف ميادين العمل والعطاء.
تدريبات متعددة
بدورها، أوضحت مديرة معهد الشرطة النسائية العميد هدى محمود سرجاوي أن الخريجات خضعن خلال الدورة لتدريبات متعددة شملت الانضباط والتدريبات على العسكرية والالتزام والرياضة والسلاح.
وبينت سرجاوي أن القسم الآخر من التدريب تضمن معلومات عامة قانونية وشرطية تحتاجها الشرطية للانطلاق في العمل، منها قوانين وأنظمة الشرطة وحقوق الإنسان والهجرة والجوازات والمخدرات، وغيرها من المواد الأساسية، لتزويد المتدربات بالأساس المعرفي والقانوني والشرطي.