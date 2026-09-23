وذكرت الشرطة الإسرائيلية أن المهاجم اندفع بسيارته نحو مركبة كانت بداخلها شرطية وجندي، قرب مستوطنة بيت حورون غرب مدينة رام الله.

وأضافت في بيان: "نتيجة لذلك، أُصيب الجندي وهو يتلقى حاليًا علاجًا طبيا. وقد قُتل المهاجم بنيران القوات".

وأفادت خدمة الإسعاف الإسرائيلية "نجمة داود الحمراء" بأن فرقها أجلت رجلًا في حالة خطيرة إلى المستشفى.

من جانبه أعلن السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر بأن ابنه هو الجندي الذي أُصيب في هجوم دهس وقع الأربعاء في الضفة الغربية المحتلة.

وقال لايتر عبر منصة إكس: "يحتاج نيريا إلى معجزة. لقد واصل نيريا الخدمة في قوات الاحتياط بعد فقدان شقيقه الأكبر، موشيه يديديا لايتر" الذي قُتل خلال المعارك في قطاع غزة في نوفمبر 2023.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أنها أُبلغت بمقتل "الشاب محمود محمد محمود سليمان (29 عامًا)، برصاص الاحتلال قرب قرية بيت عور التحتا غرب رام الله، واحتجاز جثمانه".

وقالت حركة حماس في بيان إن الهجوم "رد طبيعي على عربدة المستوطنين (الإسرائيليين) وقادة الاحتلال، واقتحاماتهم المتكررة للمسجد الأقصى المبارك، وتدنيس مقدساتنا الإسلامية".

ودعت إلى "تصعيد المقاومة بكل أشكالها وأدواتها، في مواجهة الاحتلال ومستوطنيه في كل شبر من أرضنا المحتلة".

وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في أكتوبر2023.

والأحد الماضي، قُتل مستوطن إسرائيلي بالرصاص قرب رام الله، وقال الجيش إنه اعتقل المشتبه في تنفيذه الهجوم. وفي اليوم ذاته، أعلن الجيش قتل فلسطيني حاول دهس جنوده بسيارة قرب جنين.

وقُتل ما لا يقل عن 1111 فلسطينيًا، بينهم عدد من المسلحين، برصاص جنود أو مستوطنين إسرائيليين منذ اندلاع حرب غزة، وفق حصيلة لوكالة فرانس برس تستند إلى بيانات السلطة الفلسطينية.

في المقابل، تُظهر بيانات رسمية إسرائيلية مقتل ما لا يقل عن 49 إسرائيليا، في هجمات نفذها فلسطينيون أو خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية.