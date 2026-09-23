وقال بيان للوكيل العام للملك إنه "علاقة بمقطع الفيديو الذي تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه صندوق زجاجي بداخله بعض الأغلفة البيضاء، يعلن الوكيل العام للملك أن النيابة العامة فتحت بحثا قضائيا في الموضوع للوقوف على حقيقة الأمر وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك".

وانتشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، بالتزامن مع الانتخابات التشريعية.

ويظهر في الفيديو أوراق تصويت تبدو مرتبة داخل صندوق اقتراع في مدينة طنجة، ما أثار تفاعلا واسعا وجدلا.

وفتحت صناديق الاقتراع أبوابها الأربعاء لاختيار برلمان جديد يفرز حكومة لخمسة أعوام. وبدأ التصويت عند الساعة 8:00 بالتوقيت المحلي على أن يتنهي في السابعة مساء.

ويتنافس أكثر من سبعة آلاف مرشح على أصوات نحو 16 مليون ناخب، من أصل نحو 36 مليون مغربي، لاختيار 395 نائبا.