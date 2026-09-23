وقال الشرع: "لا يمكن لأي محاولات أمر واقع أن تمس شرعية دولتنا وسيادة قانوننا ونفاذ القانون الدولي، فالجولان سيبقى أرضا سورية".

وشدد الرئيس السوري على أن "جميع إجراءات الضم باطلة وملغية بقوة قرار مجلس الأمن 497" الصادر عام 1981، والذي اعتبر قرار إسرائيل ضم أراض في الهضبة السورية لاغيا وباطلا.

وأوضح الشرع أن "إسرائيل تواصل توغلاتها وغاراتها واعتداءاتها على الأراضي السورية"، مطالبا إسرائيل بالانسحاب من الأراضي السورية.

كما ذكر أن "أكثر من 3.5 مليون لاجئ سوري عادوا طوعيا"، مشيرا إلى أن سوريا "ماضية في مسيرة التعافي".

وتابع الشرع: "نريد سلاما عادلا يحفظ حق الجميع"، مؤكدا أن سوريا "تتحول من أزمة تتقاذفها الدول إلى فرصة تجتمع حولها الدول".

كما لفت إلى أن سوريا "طوت صفحة الدولة الراعية للإرهاب بعد رفع العقوبات عنها"، مشيرا إلى أن بلاده "تواصل مدّ جسور الشراكة منطلقين من تمسكنا بالسيادة السورية".

وقال الشرع: "أثبتنا أن أمن المشرق يُنسج في دمشق"، مؤكدا: "متمسكون بسيادة بلدنا".

وأضاف أن "سوريا تنهض وبدأنا رحلة التعافي والوحدة وانطلق مسار العدالة الانتقالية وإعادة الإعمار".

وقال الرئيس السوري: "علّمتنا الحروب أن الظلم لا يدوم".