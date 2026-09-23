وقالت الهيئة إن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية ألزمت نصيف برد أكثر من 14 مليارا دينار عراقي (نحو 10.6 ملايين دولار)، إضافة إلى أكثر من 12 مليون دولار، وفرضت عليها غرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع.

وفي القضية الثانية، نقلت وكالة الأنباء العراقية عن الهيئة أن المحكمة أصدرت حكما حضوريا بالسجن 7 سنوات بحق أشواق سالم حسن، وألزمتها برد مليارين و114 مليونا و820 ألف دينار، إضافة إلى أكثر من مليونين دولار، مع فرض غرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع.

وأصدرت المحكمة في كلتا القضيتين حكما آخر بالحبس الشديد 3 سنوات لإخفاء معلومات في استمارة الذمة المالية، وقررت تطبيق العقوبة الأشد، وهي السجن 7 سنوات لكل منهما.

كما أيدت المحكمة الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمحكوم عليهما، ومنحت هيئة النزاهة حق المطالبة بالتعويض بعد اكتساب الحكمين الدرجة القطعية، بحسب البيانين.