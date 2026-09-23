وقال مراسل "سكاي نيوز عربية" في العيون إن الناخبين توافدوا بأعداد ملحوظة، ومن مختلف الفئات العمرية، بينهم شباب.

وأظهرت لقطات صورتها كاميرا "سكاي نيوز عربية" طابورا طويلا من النساء والرجال ينتظرون دورهم للإدلاء بأصواتهم.

وسجلت الأقاليم الجنوبية في انتخابات سابقة نسب مشاركة تجاوزت المتوسط الوطني. ففي انتخابات 2021، بلغت المشاركة 68.65 بالمئة في العيون، مقابل 50.18 بالمئة على مستوى المغرب، فيما تجاوزت 85 بالمئة في طرفاية و79 بالمئة في أوسرد.

وأوضح المراسل أن للمشاركة في الجنوب خصوصية اجتماعية وسياسية، مشيرا إلى دور الروابط القبلية والانتماءات المحلية في تعبئة الناخبي، إلى جانب انخراط الشباب في العمل السياسي.

وفي العاصمة الرباط، وصف مراسل "سكاي نيوز عربية" الحركة أمام مراكز الاقتراع بأنها هادئة خلال الساعات الأولى. وأشار إلى أن عددا من الموظفين توجهوا إلى أعمالهم صباحا، مرجحا ارتفاع وتيرة التصويت بدءا من منتصف النهار بتوقيت المغرب.

وفي الدار البيضاء، قال مراسل "سكاي نيوز عربية" إن الإقبال بدا محدودا في بداية اليوم، مرجحا أن يتوجه مزيد من الناخبين إلى المراكز بما يتوافق مع ساعات العمل، في ظل المنافسة السياسية التي تشهدها المدينة.

أما في طنجة، فرصد مراسل "سكاي نيوز عربية" أجواء هادئة مع بدء التصويت، وقال إن تجارب انتخابية سابقة شهدت ارتفاعا في توافد الناخبين خلال الساعات التي تسبق إغلاق صناديق الاقتراع.

وتعكس هذه المشاهد حركة الساعات الأولى في المدن الأربع، فيما يتطلب تحديد مستوى المشاركة انتظار الأرقام الرسمية.

وفتحت مراكز ‌الاقتراع أبوابها الساعة الثامنة صباحا بتوقيت المغرب وتغلق الساعة السابعة ‌مساء. وعادة ما تعلن ⁠النتائج الأولية في اليوم التالي للانتخابات.

ويصوت الناخبون في المغرب في انتخابات ستحدد ​شكل الحكومة التي ستشرف على المراحل النهائية لخطة ⁠تبلغ قيمتها 20 مليار دولار استعدادا لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030.

ويبلغ عدد المغاربة في سن التصويت نحو 27 مليونا، لكن المسجلين في القوائم الانتخابية لا يتجاوزون 15.8 مليون، بانخفاض يقارب 12 بالمئة مقارنة بانتخابات عام ⁠2021.