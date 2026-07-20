وصرح روبيو للصحفيين الأحد: "لا شيء في عمل الجيش آمن. إنه عمل محفوف بالمخاطر بطبيعته، ونحن ممتنون لوجود هؤلاء الأميركيين الأبطال الذين يرتدون الزي العسكري ويخدمون وطننا".

وفيما يتعلق بالهجوم الإيراني الذي أسفر عن مقتل جنديين أميركيين يوم الجمعة في الأردن، قال روبيو: "اخترق صاروخٌ واحد الدفاعات الجوية وأسقطنا جميع الصواريخ تقريبًا. تسرب صاروخ واحد... إنه لأمر مفجع".

وأضاف روبيو أنه "يدعو لأسرهم ويدعو لأرواحهم".

وبذلك يرتفع عدد الجنود الأميركيين الذين لقوا حتفهم في الحرب الدائرة مع إيران منذ نحو 5 أشهر إلى 17 جنديًا.