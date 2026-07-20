وقالت وكالة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة أنها "تلقت تقريرا عن وقوع حادث على بعد ثمانية أميال بحرية شمال غرب كمزار في عُمان".

وأضافت أنها تلقت أيضا "معلومات من سلطات عسكرية تفيد باشتعال النيران في سفينة".

وأشارت الوكالة إلى أنه لم يتم التحقق بعد من سبب الحريق على متن السفينة.

وأعلن الجيش الأميركي، الإثنين، تنفيذ ضربات ضد أهداف في إيران لليلة التاسعة على التوالي.

وذكرت القيادة الوسطى الأميركية في بيان أنه: "اليوم، ولليلة التاسعة على التوالي، موجة جديدة من الضربات الجوية ضد إيران في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة".

وأضاف البيان: "ستواصل هذه الضربات تقويض القدرات العسكرية التي تستخدمها إيران لمهاجمة السفن التجارية والبحارة المدنيين العابرين لمضيق هرمز".

وأشارت وسائل إعلام إيرانية إلى دويّ انفجارات في مدن تبريز وتشابهار وكونارك وبندر ماهشهر وبندر الإمام الخميني.

ووفق وسائل إعلام إيرانية فقد تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في كونارك.

ودوّت انفجارات في سيريك وبوشهر أيضا حسبما ذكرت وسائل إعلام إيرانية.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول أميركي قوله إن الولايات المتحدة تخطط لحرب أوسع نطاقا ضد إيران.

وبحسب المسؤول الذي وصفته "واشنطن بوست" بأنه مطلع على المناقشات الداخلية للإدارة الأميركية، فإن البنتاغون يزيد عدد الطائرات العسكرية في الشرق الأوسط.