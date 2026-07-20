وقال الجيش الكويتي في بيان على حسابه في "إكس": "تتصدى حاليا الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات طائرات مسيّرة معادية، إثر العدوان الإيراني الآثم".

وأضاف البيان: "تنوّه رئاسة الأركان العامة للجيش بأن أصوات الانفجارات، إن سُمعت، فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية".

ودعا البيان الجميع إلى "التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة".

وبدورها قالت الداخلية البحرينية في منشور على حسابها في "إكس": "تم إطلاق صافرة الإنذار .. نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية".

وفي سياق متصل، أعلنت السفارة الأميركية في البحرين، أن لديها معلومات تشير إلى أن إيران قد تستهدف مواقع غير محددة في وسط المنامة.

وأعلن الجيش الأميركي، الإثنين، تنفيذ ضربات ضد أهداف في إيران لليلة التاسعة على التوالي.

وقالت القيادة الوسطى الأميركية في بيان: "اليوم، ولليلة التاسعة على التوالي، موجة جديدة من الضربات الجوية ضد إيران في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة".

وشدد البيان قائلا: "ستواصل هذه الضربات تقويض القدرات العسكرية التي تستخدمها إيران لمهاجمة السفن التجارية والبحارة المدنيين العابرين لمضيق هرمز".

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بدويّ انفجارات في مدن تبريز وتشابهار وكونارك وبندر ماهشهر وبندر الإمام الخميني.

وأشارت وسائل الإعلام الإيرانية إلى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في كونارك.

ودوّت انفجارات في سيريك وبوشهر أيضا حسبما ذكرت وسائل إعلام إيرانية.