وأدان الشيخ عبدالله بن زايد والصفدي، بشدة، الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد تضامن الإمارات الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ومملكة البحرين الشقيقة، ودولة الكويت الشقيقة، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.

كما بحث الجانبان سبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإنهاء التصعيد في المنطقة، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وفق القانون الدولي، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار المستدام.