وأوضحت القيادة الوسطى أن عسكرياأميركيا قتل شمال العراق "أثناء أداء مهامه في 18 يوليو، وذلك خلال عملية تفجير مسيطر عليها لذخائر غير منفجرة ناتجة عن طائرة مسيرة إيرانية انتحارية أحادية الاتجاه كانت قد سقطت في وقت سابق".

وأضافت أنه: "أُصيب عسكري ثانٍ، ولا يزال يتلقى العلاج الطبي جراء إصابة طفيفة".

كما أشارت القيادة الوسطى إلى أنه بعد الإعلان عن مقتل جنديين أميركيين وفقدان ثالث في الأردن إثر هجوم إيراني وقع في 17 يوليو، وبعد بحث دقيق، "عثر أفراد من الجيش الأميركي على رفات مجهولة الهوية في الموقع في وقت سابق من اليوم (الأحد). تجري حالياً عملية فحص للتحقق من هوية الرفات".

وأشارت القيادة الوسطى إلى أنها تحجب أي معلومات إضافية، بما في ذلك هويات العسكريين المفقودين والذين لقوا حتفهم، وذلك "احتراما لخصوصية عائلاتهم خلال اجراءات إبلاغهم".