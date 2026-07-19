وشوهدت الغواصة فوق سطح الماء وعلى مقربة شديدة من الشاطئ في إيلات.

وتتواجد الغواصة حالياً في منطقة إيلات ضمن أنشطتها العملياتية وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي، والتي لم توضح اسم الغواصة أو مهمتها أو الوجهة التي كانت تتحرك نحوها.

وأوضحت أن نشر المشاهد حصل بعد موافقة الرقابة العسكرية الإسرائيلية، وذلك في وقت ذكرت فيه تقارير إسرائيلية أن قطعا بحرية وصواريخ بحرية تتواجد في المنطقة.

وفي وقت سابق، قال مسؤولون أميركيون إن الولايات المتحدة شرعت في إرسال طائرات حربية إضافية إلى الشرق الأوسط، في خطوة قد تشير إلى استعداد إدارة ترامب لتصعيد الضربات ضد إيران.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن المسؤولين قولهم إن التعزيزات تشمل إرسال مقاتلات من طراز "إف-16" تابعة للقوات الجوية من ألمانيا، وطائرات شبح من طراز "إف-35" من بريطانيا، بالإضافة إلى طائرات إضافية للتزود بالوقود جوا في طريقها إلى المنطقة.

وأضافت أن الأوامر الصادرة بإرسال هذه التعزيزات الجوية صدرت قبل هجوم إيراني وقع يوم الجمعة، وأسفر عن مقتل جنديين أميركيين وفقدان آخر، في الأردن.