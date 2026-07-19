وأظهر مقطع فيديو متداول شهادات لسكان المنطقة وعناصر من قوات الدعم السريع، أكدوا فيه أن المقذوفات التي ألقتها الطائرة تسبّبت في تصاعد دخان أصفر كثيف عقب ارتطامها بالأرض، معربين عن شكوكهم في أن تكون هذه الذخائر تحتوي على سلاح كيميائي .

ويأتي هذا التطور بعد أيام من إعلان الحكومة الأميركية، بدء تطبيق إجراءات عقابية جديدة بحق السلطة القائمة في بورتسودان، في إطار المرحلة الثانية من العقوبات المنصوص عليها بموجب قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية.

وجاء هذا القرار عقب تأكيد واشنطن رسميا استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية في حربه المستمرة ضد قوات الدعم السريع، التي اندلعت في أبريل.