وصرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، بأن "منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 3 صواريخ إيرانية من أصل 4 استهدفت أراضي المملكة، فيما سقط الصاروخ الرابع في منطقة نائية جنوبي المملكة بعيدا عن التجمعات السكانية".

وبيّن المصدر أن "الحادثة لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مؤكدا أن فرق سلاح الهندسة الملكي باشرت التعامل مع موقع سقوط الصاروخ وتأمينه وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها".

وأكد المصدر أن "القوات المسلحة الأردنية تواصل مراقبة أجواء المملكة بأعلى درجات الجاهزية، وستتعامل بكل حزم مع أي تهديد يستهدف أمن المملكة وسلامة مواطنيها".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أفاد في وقت سابق، الأحد، بأنه رصد ​صواريخ أُطلقت ‌من إيران باتجاه مدينة ‌العقبة ‌الأردنية المتاخمة لإسرائيل.

وحذر من احتمال امتداد ‌الهجمات ‌إلى ⁠جنوب إسرائيل، وذلك في ⁠وقت أورد ‌فيه التلفزيون ⁠الأردني الرسمي أن ⁠صفارات ​الإنذار ⁠دوت ​في أنحاء المملكة.