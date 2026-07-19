ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني قوله: "السلطات المعنية لم تصدر أية قرارات بإخلاء في مطار العقبة أو الميناء".

وأضاف المومني: "مطار العقبة والميناء يعملان بشكل طبيعي وأية مخاطر محتملة يتم التحذير بشأنها من قبل الجهات الأردنية المختصة".

وتابع: "لم تسجل لدى الجهات الأردنية المختصة تهديدات محتملة خلال الساعات الماضية".

جاء ذلك بعد أن أعلنت السفارة الأميركية في الأردن، الأحد، إخلاء مطار العقبة الدولي وميناء العقبة، جنوب المملكة، بسبب "تهديد محدد وموثوق".

وكتبت السفارة عبر حسابها على منصة "إكس": "ننصح بشدة جميع الأميركيين بتجنب السفر إلى المطار أو الميناء، ونحثهم على مواصلة اتباع جميع التوجيهات الأمنية الصادرة عن السلطات الأردنية".

ولم تقدم السفارة مزيدا من التفاصيل عن طبيعة التهديد.