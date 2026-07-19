وجاء ذلك بعد قليل من إطلاق صافرة الإنذار، فيما دعت وزارة الداخلية البحرينية المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية.

وقالت الداخلية البحرينية في بيان "تم إطلاق صافرة الإنذار، نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية"، وفقا لفرانس برس.

وسمع مراسل وكالة فرانس برس صوت صافرات الإنذار في المنامة.