ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام" عن مصدر محلي قوله إن "شهيدين وصلا إلى مجمع الشفاء الطبي، صباح اليوم، جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف شارع كشكو في حي الزيتون شرق مدينة غزة خلال ساعات الليل".

وأشار المركز إلى ارتقاء مواطنة وإصابة آخرين، منهم زوجها، الليلة الماضية جراء قصف مدفعي إسرائيلي شرقي حيّ الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، لافتا إلى إصابة مواطنين فجر اليوم، جراء قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

ونفذت القوات الإسرائيلية عملية نسف شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف شرقي حي التفاح.

ووفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الضحايا منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي إلى 1156 قتيلا، إضافة إلى 3703 مصابين، إلى جانب تسجيل 802 حالة انتشال جثمان.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر طبية في قطاع غزة، أمس السبت، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 73,269 شهيدا و173,811 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت، أن مستشفيات القطاع "استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 19 شهيدا (16 شهيدا جديدا، وشهيد متأثرا بجروحه، وشهيدان جرى انتشال جثمانيهما)، و60 إصابة".