وقال الجيش الكويتي إن الدفاعات الجوية الكويتية "تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، إثر العدوان الإيراني الاثم".

ونوهت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي بأن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.

ودعت "الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة".

وكانت الكويت دانت، أمس السبت، بأشد العبارات العدوان الإيراني على أراضيها والذي طال محطة خاصة بالقوى الكهربائية وتقطير المياه.

وأكدت الخارجية الكويتية في بيان لها أن "دولة الكويت تدين وتستنكر بأشد العبارات العدوان الإيراني الآثم على أراضي البلاد صباح اليوم وطال محطة أخرى من محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه".

وأمس السبت أعلنت الكويت تَعرُّض محطات لتوليد الكهرباء وتقطير المياه لهجوم إيراني تسبب باندلاع حريق فيها، فيما أعلنت الخطوط الجوية الكويتية إعادة جدولة معظم رحلاتها عقب الاعتداءات الإيرانية.

كما أعلنت قوة الإطفاء العام في الكويت، السبت، تسجيل إصابات بين رجال الإطفاء وعامل خلال التعامل مع أحد الحرائق التي خلفتها هجمات إيرانية.