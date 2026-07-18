وقالت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" إن العسكريين قتلا الجمعة، فيما لا يزال البحث جاريا عن العسكري الثالث، ليرتفع عدد قتلى القوات الأميركية منذ اندلاع الحرب إلى 16، بينما تجاوز عدد المصابين 420 عسكريا.

وأضافت "سنتكوم" أن قواتها نفذت، لليوم السابع على التوالي، ضربات استهدفت مواقع مراقبة وبنية لوجستية عسكرية ومستودعات أسلحة تحت الأرض وقدرات بحرية داخل إيران.