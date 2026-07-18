ونقلت القناة عن مسؤول كبير في الجيش الإسرائيلي قوله إن الإيرانيين "يحاولون عدم إقحام إسرائيل في الحادث".

وأضاف مسؤول إسرائيلي، بحسب القناة، أن "الأمور قد تتغير إذا صعّد الأميركيون هجماتهم، بما في ذلك استهداف البنية التحتية المدنية".

وأفادت القناة بأنه بعد أسبوع كامل من الهجمات الأميركية المكثفة على إيران، تعتبر إسرائيل أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يفكر في توسيع نطاق الحملة.

وأشارت إلى أن عشرات الطائرات الأميركية المخصصة للتزود بالوقود تعود إلى إسرائيل، فيما تستعد المؤسسة الدفاعية لاحتمال تصعيد كبير في المنطقة، مع توجه نحو 100 طائرة أميركية للتزود بالوقود إلى إسرائيل.

وفي الوقت نفسه، أصدرت السفارة الأميركية في إسرائيل تحذيرا دعت فيه مواطنيها إلى التفكير مليا قبل السفر إلى الشرق الأوسط، وإسرائيل تحديدا، بسبب "احتمال حدوث تصعيد غير متوقع".