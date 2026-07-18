وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن القوات الإسرائيلية نفذت عمليات تفخيخ وتفجير على أطراف بلدة الطيري بقضاء بنت جبيل جنوبي لبنان.

كما ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف بلدة حداثا جنوبي لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن مسيرة إسرائيلية شنت غارة على أطراف بلدة ميفدون لجهة زوطر جنوبي لبنان.

وكان الجيش الإسرائيلي قد نفذ غارة عنيفة على بلدة كفرتبنيت جنوبي لبنان، كما نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا كبيرا عند أطراف بلدة زوطر الشرقية باتجاه بلدة ميفدون.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أيضا بوقوع غارة إسرائيلية بمسيرة على بلدة النبطية الفوقا جنوبي البلاد، فيما تعرضت بلدة حاريص لقصف مدفعي إسرائيلي.

وذكرت مصادر لبنانية أن الجيش الإسرائيلي قطع جميع الأشجار المزروعة على جوانب الطرق في مدينة بنت جبيل.

من جهته، أعلن الجيش اللبناني مقتل أحد العسكريين وإصابة ضابط وعسكري بجروح جراء انفجار جسم مشبوه بآلية للجيش في بلدة المنصوري بقضاء صور، مؤكدا أن المتابعة جارية لكشف تفاصيل الحادثة.

بدوره، قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق صاروخا اعتراضيا باتجاه هدف وهمي في المجال الجوي بمنطقة انتشار قواته في جنوب لبنان، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الصاروخ الاعتراضي أطلق نتيجة تشخيص خاطئ.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بانفجار صاروخ اعتراضي فوق سهل مرجعيون جنوبي لبنان، بعد تفعيل الدفاعات الجوية في كريات شمونة بإصبع الجليل.

وصباح السبت، رصد تحليق للطيران المسيّر الإسرائيلي فوق الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكانت إسرائيل قد نفذت، مساء الجمعة، عمليات نسف وتفجير في مدينة بنت جبيل.