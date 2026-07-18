وذكرت القيادة الأميركية المركزية في بيان: "قتل اثنان من أفراد القوات المسلحة الأميركية أثناء أداء الواجب في الأردن، وذلك بينما كانت قوات القيادة المركزية الأميركية والقوات الشريكة تتصدى لهجمات إيرانية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة".

وأضاف البيان: "كما لا يزال أحد أفراد الخدمة في عداد المفقودين أثناء أداء الواجب".

وتابعت: "تم إجلاء 4 عسكريين أميركيين طبيا إلى مستشفيات أردنية، وقد غادروا المستشفيات بعد تلقي العلاج. أما بقية الأفراد الذين خضعوا للتقييم بسبب إصابات طفيفة، فقد عادوا إلى أداء مهامهم".

وأشارت إلى أنه "احتراما لعائلات الضحايا، ستحجب القيادة المركزية الأميركية أي معلومات إضافية، بما في ذلك هويات العسكريين الذين قتلوا، إلى حين مرور 24 ساعة على إبلاغ ذويهم رسميا".