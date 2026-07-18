وصرح المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، أن النيابة العامة تواصل إجراءات التحقيق بشأن واقعة نشر وتداول مادة صحفية تضمنت معلومات غير صحيحة عن سماع دوي انفجارات في وسط مدينة دبي.

وأوضح النائب العام، أن النيابة العامة استمعت إلى أقوال المراسل الصحفي، كما استدعت القائمين على إعداد الخبر واعتماده ونشره لدى الوكالة، للتحقق من أدوارهم، وآلية إعداد الخبر واعتماده ونشره، ومدى الالتزام بالضوابط القانونية والمهنية المتبعة في التحقق من صحة الأخبار قبل نشرها، وذلك تمهيدا لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.

وأكد أن قيام الوكالة بسحب الخبر ونشر اعتذار بشأنه لا يحول دون استكمال التحقيقات لتحديد المسؤوليات القانونية، واتخاذ الإجراءات التي يوجبها القانون في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.

وفي وقت سابق، أمس الجمعة، عبرت وكالة رويترز، عن أسفها لنشر خبر بشأن سماع دوي انفجارات في دبي بالإمارات العربية المتحدة، وأعلنت سحب التقرير.

ونشرت الوكالة عبر منصاتها المختلفة: "تعرب رويترز عن أسفها لنشر الخبر المؤرخ في 16 يوليو، والصادر من دبي، بعنوان: "سماع دوي انفجارات في وسط مدينة دبي، بحسب شهود"، إذ لم يستوف معاييرها التحريرية".

وأضافت الوكالة: "ولم تتمكن رويترز في ذلك الوقت من التحقق على الفور من مصدر الأصوات أو دلالتها، ولم يوضح التقرير هذا السياق".

وتابعت: "وانطلاقا من التزامها بتقديم أخبار محايدة وموثوقة وفقا لمبادئ الثقة الخاصة بطومسون رويترز، سحبت رويترز الخبر، ونشرت في الليلة نفسها بيانا صادرا عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي ينفي ما ورد في تقريرها الأصلي".

وكان الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي قد نفى، الخميس، صحة تقرير أصدرته وكالة رويترز بشأن دوي انفجارات في وسط مدينة دبي.

وكتب الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على منصة "إكس": "ينفي المكتب الإعلامي لحكومة دبي صحة التقرير الصادر عن وكالة رويترز بشأن دوي انفجارات في وسط مدينة دبي، ويؤكد أن المعلومات الواردة فيه غير صحيحة".

وأضاف المكتب الإعلامي: "يهيب المكتب بوسائل الإعلام والجمهور ضرورة استقاء الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية والموثوقة، وتحرّي الدقة قبل نشر أو تداول أي معلومات، وتجنب تداول الشائعات والأخبار والتقارير الصحفية المغلوطة".