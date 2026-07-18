واعتبر الأمين العام أن الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج تهدف إلى توسيع رقعة الصراع والدفع بالمنطقة نحو حالة من الاضطراب، وزعزعة الأمن والاستقرار.

وأعرب فهمي عن "الرفض الكامل لهذه العدوانية الإيرانية غير المبررة"، مشيرًا إلى أن "الوتيرة المتصاعدة للاعتداءات الإيرانية السافرة والمدانة، التي شهدتها كل من مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة قطر ودولة الكويت، والتي طالت بنى تحتية ومرافق حيوية، وكذا الاعتداءات المتتالية على إقليم كردستان العراق بجمهورية العراق، إنما تعكس جميعها نهجا عدوانيا لا يمكن السكوت عليه أو القبول به، كما تؤشر إلى إصرار طهران على انتهاج سياسات تقوم على حسابات خاطئة وقراءة مغلوطة للواقع، فضلا عما تشكله هذه الهجمات من انتهاك صارخ لسيادة الدول العربية والقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار".

وشدد الأمين العام على أن أي اعتداء على أي دولة عربية يعد اعتداء على الأمن القومي العربي ومصالح الأمة العربية مجتمعة، داعيًا إيران إلى خفض التصعيد والوقف الفوري لهذه الاعتداءات، والكف عن تأجيج التوترات ونشر الفوضى وتهديد أمن الملاحة عبر أذرعها في المنطقة، والعودة إلى المسار التفاوضي والالتزام بالتعهدات والقوانين الدولية.

وجدد الأمين العام تضامن جامعة الدول العربية الكامل مع الدول العربية ووقوفها إلى جانبها في مواجهة التحديات الخطيرة التي تهدد سيادتها وتضر بمصالحها وبالأمن القومي العربي، مشددًا على دعم جميع الإجراءات التي تتخذها الدول العربية من أجل صيانة أمنها واستقرارها.