وأفاد الجيش اللبناني، في بيان بـمقتل أحد العسكريين وإصابة ضابط وعسكري بجروح "جراء انفجار جسم مشبوه بآلية للجيش في بلدة المنصوري – صور".

وأضاف :"تجري المتابعة لكشف تفاصيل الحادثة".

وعلى صعيد آخر، غادر الرئيس اللبناني جوزيف عون بيروت إلى واشنطن حيث يلتقي نظيره الأميركي دونالد ترامب في 21 يوليو، وفقا لما أعلنت الرئاسة اللبنانية.

ويجري لبنان مفاوضات مع اسرائيل محورها الانسحاب من مناطق في جنوبه تحتلها إسرائيل منذ حربها الاخيرة مع حزب الله الموالي لإيران.

وبدأ لبنان وإسرائيل مفاوضات في أبريل هي الأولى منذ عقود برعاية الولايات المتحدة، بهدف إنهاء حالة الحرب بينهما.

وأبرم البلدان في 26 يونيو اتفاقا إطاريا ينص على نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيل تدريجيا من الأراضي التي توغلت إليها في جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني بدءا من "منطقتين تجريبيتين".

واتفق البلدان خلال جولة محادثات جديدة في روما اختتمت الأربعاء على استكمال هيكلية مناطق تجريبية والبدء بتنفيذها خلال أيام، تطبيقا للاتفاق بين الطرفين، وفق بيان للسفارة الأميركية في بيروت.

ونقلت السفارة عن مسؤول أميركي قوله "اتفقنا على هيكلية ومبادئ عامة لآلية المناطق التجريبية، على أن يتم استكمالها والبدء بتنفيذها خلال أيام".