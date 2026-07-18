وأكدت الخارجية الكويتية في بيان لها أن "دولة الكويت تدين وتستنكر بأشد العبارات العدوان الإيراني الآثم على أراضي البلاد صباح اليوم وطال محطة أخرى من محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه".

وأضافت الخارجية أن: "تكرار استهداف المنشآت الحيوية يكشف عن نهج عدواني ممنهج يستهدف الأعيان المدنية والبنية التحتية الأساسية ويعرّض حياة المدنيين وسلامتهم للخطر ".

وأكدت أن "دولة الكويت تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية استناداً إلى حقها الأصيل في الدفاع عن النفس".