وقالت قوة الإطفاء في بيان: "تتعامل فرق قوة الإطفاء العام مع حريقين اندلعا في موقعين مختلفين في البلاد وذلك بعد استهداف الموقعين ضمن الهجمات المعادية الأخيرة من قبل العدوان الإيراني الآثم الذي إستهدف البلاد، حيث شارك في الموقع الأول 5 فرق إطفاء وبمساندة من فرق إطفاء القطاع النفطي كما شارك في الموقع الثاني 3 فرق إطفاء".

وأضافت: "أسفر الحادث الأول أثناء عملية المكافحة عن عدد من الإصابات من رجال الإطفاء وأحد العاملين حيث تم إخلاء الموقع ونقلهم لتقديم الإسعافات اللازمة لهم".

وفي وقت سابق من السبت، أعلنت الكويت، تَعرُّض محطتين لتوليد الكهرباء وتقطير المياه لهجوم إيراني تسبب باندلاع حريق فيها، فيما أعلنت الخطوط الجوية الكويتية إعادة جدولة معظم رحلاتها عقب الاعتداءات الإيرانية.

وأدى الهجوم الإيراني إلى فصل عدد من وحدات التوليد، بعد يوم من هجوم إيراني على محطة توليد كهرباء أخرى تسبب في حريق أيضا وأضرار في المحطة.