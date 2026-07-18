وستعقد قمة لبنانية - أميركية في البيت الابيض، كما سيجري الرئيس اللبناني لقاءات ومشاورات مع عدد من المسؤولين الأميركيين تتناول الوضع في لبنان والسبل الٱيلة إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الأمن والاستقرار إلى لبنان عموما والجنوب خصوصا، وانسحاب اسرائيل من المناطق اللبنانية التي تحتلها، وبسط سلطة الدولة على كافة المناطق.

وكان الرئيس اللبناني اعتبر، في وقت سابق، أن صيغة الاتفاق الإطاري مع إسرائيل تمثل "أفضل الممكن"، مشيرا إلى أن ملف لبنان بات على طاولة ترامب.

وقال عون، أمام وفد من "اللقاء الأرثوذكسي": "صيغة الإطار أفضل الممكن، وبدأت تعطي مفاعيلها، وواشنطن باتت تصغي إلينا، وملف لبنان على طاولة الرئيس الأميركي".

وأضاف: "أهدافنا واضحة، ولن نتساهل في ما يخص حقوق لبنان. حق الاختلاف مشروع، وليس الخلاف، والحوار بين اللبنانيين يجب أن يكون تحت سقف المصلحة الوطنية، وليس لتغليب المصالح الشخصية".