وأدى الهجوم الإيراني إلى فصل عدد من وحدات التوليد، بعد يوم من هجوم إيراني على محطة توليد كهرباء أخرى تسبب في حريق أيضا وأضرار في المحطة.

وقالت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في بيان "في ظل الاعتداء الإيراني الآثم على دولة الكويت، تعرضت محطة أخرى للقوى الكهربائية وتقطير المياه لهجوم معادٍ أسفر عن اندلاع حريق في أحد مكونات المحطة، مما استدعى اتخاذ إجراءات تشغيلية احترازية تمثلت في فصل عدد من وحدات التوليد، حفاظا على سلامة المحطة والعاملين فيها، وضمان استقرار المنظومة الكهربائية".

وأشارت الوزارة إلى أنه جرى تفعيل خطط الطوارئ مع مواصلة أعمال الإطفاء والإصلاح.

من ناحية ثانية، وعلى الصعيد ذاته، أعلنت الخطوط الجوية الكويتية اليوم السبت إعادة جدولة معظم رحلاتها بعد وقف حركة الإقلاع والهبوط مؤقتا في مطار الكويت الدولي عقب هجمات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وكانت الشركة قد ذكرت سابقا أن إعادة جدولة الرحلات جاءت نتيجة إغلاق المجال الجوي الكويتي.

وكان الجيش الكويتي أعلن، في وقت سابق من صباح اليوم السبت، أنه "يجري الآن" التصدي لصواريخ وطائرات مسيرة أطلقت من إيران.

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي إن الدفاعات الجوية "تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم".