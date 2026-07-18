وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي إن الدفاعات الجوية "تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم".

وأضافت، بحسب منشور لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" على منصة إكس "أصوات الانفجارات إن سُمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية"، داعية الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

يأتي هذا الإعلان بعد ساعات قليلة على إعلان رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لهجمات بطائرات مسيرة معادية.

وقالت رئاسة أركن الجيش الكويتي، في بيان، إن أصوات الانفجارات التي قد تسمع في بعض المناطق ناتجة عن عمليات اعتراض تنفذها منظومات الدفاع الجوي للأهداف المعادية.