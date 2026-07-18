وقالت المصادر إن غارة إسرائيلية في منطقة النصيرات، أسفرت عن مقتل 8 فلسطينيين، على الأقل، وإصابة 20 آخرين كانوا يشاركون في تشييع جنازة شخص آخر قتل في غارة إسرائيلية سابقة.

وأضافت المصادر، أن 12 قتيلا و37 مصابا، وصلوا مستشفيات قطاع غزة منذ فجر الجمعة، جراء خروقات الاحتلال المتواصلة، واستهدافاته المتفرقة في مناطق مختلفة من القطاع.

وبحسب مصادر طبية تجاوز عددُ القتلى الفلسطينيين في غزة حاجز 1100 قتيل من جراء الهجمات الإسرائيلية منذ اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي.

ويوم الخميس، أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73,250 قتيلا و173,751 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.