وأوضح الدفاع المدني، في رسائل تحذيرية بثتها المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ، أن التعليمات شملت البقاء داخل المباني، والابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة، ومتابعة التوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة.

وفي وقت لاحق، أعلن الدفاع المدني السعودي انتهاء الحالة وزوال الخطر عن المدينتين، من دون الكشف عن طبيعة التهديد الذي استدعى تفعيل الإنذار المبكر.