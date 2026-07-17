وألغت المحكمة الحكم الصادر بحقه، وأعادت القضية إلى المحكمة الاتحادية في واشنطن لإعادة إصدار العقوبة.

وقالت المحكمة إن الحكم لا يعكس خطورة الهجوم الذي أسفر عن مقتل السفير الأميركي في ليبيا كريس ستيفنز وثلاثة أميركيين آخرين.

وكان أبو ختالة قد اعتقل عام 2014، وأدين في 2017 بعدة تهم تتعلق بالإرهاب، بينما برأته هيئة المحلفين من تهمة القتل العمد.

وكانت محكمة الاستئناف قد رفضت سابقا حكما بالسجن 22 عاما، قبل أن تعتبر أيضا أن العقوبة المعدلة البالغة 28 عاما لا تزال مخففة بصورة غير معقولة.