من جانبها علقت السفارة الأميركية في بغداد بالقول: "نموذج جديد يلوح في الأفق. فمن خلال تحالفات الربط والتكامل بين دول الشرق الأوسط التي يقودها الرئيس الأميركي (دونالد ترامب)، وبالشراكة مع رؤية رئيس الوزراء العراقي (علي الزيدي) يتشكل ممر استراتيجي جديد يربط بلاد الرافدين وبلاد الشام وتركيا والخليج، بما قد يقلص أهمية مضيق هرمز بصورة كبيرة خلال السنوات المقبلة".

ووفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي (CNBC) فقد وقع العراق وسوريا، الجمعة، اتفاقية لإعادة بناء خط أنابيب نفطي بديل لمضيق هرمز.

وتم توقيع الاتفاقية خلال قمة غرفة التجارة الأميركية في واشنطن العاصمة، والتي عُقدت لمناقشة الاستثمارات الأميركية في العراق.

وترأس وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، مراسم التوقيع، حيث وقعها كل من باسم عبد الكريم نصر، الرئيس التنفيذي لشركة نفط البصرة، ويوسف قبلاوي، الرئيس التنفيذي لشركة البترول السورية.

وقال رايت قبل التوقيع: "هناك مجال واسع لتحسين الأوضاع في العراق، وزيادة إنتاج النفط، وتقليل الاعتماد على جيران معادين، وتحقيق الحرية والازدهار وتوفير الطاقة الوفيرة للعراق".

يمتد خط الأنابيب من كركوك شمال العراق إلى ساحل سوريا على البحر الأبيض المتوسط، بطاقة استيعابية اسمية تبلغ 700 ألف برميل يوميا، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية. وقد توقف تشغيله منذ تعرضه لأضرار خلال الغزو الأميركي للعراق عام 2003.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية فقد "تم توقيع مذكرة تفاهم بين العراق وسوريا لإعادة تأهيل أنبوب النفط الممتد من حديثة إلى بانياس، على أن تتولى شركة شيفرون تنفيذ المشروع".

وتعتمد بغداد على مدينة البصرة الساحلية الجنوبية على الخليج العربي نظرا لمحدودية خيارات خطوط الأنابيب المتاحة لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية.

وانخفض إنتاج العراق من النفط بأكثر من 50 بالمئة إلى حوالي 1.9 مليون برميل يوميًا في يونيو، مقارنةً بنحو 4.2 مليون برميل يوميا في فبراير قبل الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران، وفقًا لبيانات منظمة أوبك.

ترحيب أميركي

من جانبها، رحبت الولايات المتحدة بإعادة تأهيل خط أنابيب النفط بين العراق وسوريا، مؤكدة أنه مشروع استراتيجي يربط الإنتاج العراقي بأسواق البحر المتوسط.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن العراق وسوريا يتجهان إلى إعادة تشغيل خط أنابيب النفط الخام بقدرة أولية تصل إلى مليوني برميل يوميًا، مشيدة بمشاركة ائتلاف دولي تقوده شركات أميركية في مشروع إعادة التأهيل.

واعتبرت واشنطن أن إعادة تأهيل الخط تمثل محطة مهمة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

وجاء في بيان صادر عن السفارة الأميركية في بغداد: "ترحب الولايات المتحدة بتوقيع مذكرة تفاهم تاريخية بين حكومتي العراق وسوريا بشأن إعادة تأهيل وإعمار خط أنابيب النفط الخام بين العراق وسوريا".

وأضاف البيان: "من شأن هذا المشروع الحيوي للبنية التحتية أن يعزز الأمن والاستقرار من خلال تعزيز الترابط الإقليمي والازدهار، كما ستؤدي الشركات الأميركية دورًا رئيسيًا في تنفيذ أعمال الإنشاء".