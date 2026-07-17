ونشرت الوكالة عبر منصاتها المختلفة: "تعرب رويترز عن أسفها لنشر الخبر المؤرخ في 16 يوليو، والصادر من دبي، بعنوان: "سماع دوي انفجارات في وسط مدينة دبي، بحسب شهود"، إذ لم يستوف معاييرها التحريرية".

وأضافت الوكالة: "ولم تتمكن رويترز في ذلك الوقت من التحقق على الفور من مصدر الأصوات أو دلالتها، ولم يوضح التقرير هذا السياق".

وتابعت: "وانطلاقا من التزامها بتقديم أخبار محايدة وموثوقة وفقا لمبادئ الثقة الخاصة بطومسون رويترز، سحبت رويترز الخبر، ونشرت في الليلة نفسها بيانا صادرا عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي ينفي ما ورد في تقريرها الأصلي".

وكان الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي قد نفى، الخميس، صحة تقرير أصدرته وكالة رويترز بشأن دوي انفجارات في وسط مدينة دبي.

وكتب الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على منصة "إكس": "ينفي المكتب الإعلامي لحكومة دبي صحة التقرير الصادر عن وكالة رويترز بشأن دوي انفجارات في وسط مدينة دبي، ويؤكد أن المعلومات الواردة فيه غير صحيحة".

وأضاف المكتب الإعلامي: "يهيب المكتب بوسائل الإعلام والجمهور ضرورة استقاء الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية والموثوقة، وتحرّي الدقة قبل نشر أو تداول أي معلومات، وتجنب تداول الشائعات والأخبار والتقارير الصحفية المغلوطة".