وجاء في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني (الشرطة الجزائرية)، الجمعة، أنه "على إثر الحريق الذي نشب صبيحة أمس الخميس، بمقر مؤسسة الطفولة المسعفة بالمحمدية، باشرت الفرق المتخصصة للأمن الوطني فورا إجراءات التحقيق في ملابسات هذا الحادث المأساوي، الذي أودى بحياة 11 شخصاً، من بينهم مربية تبلغ من العمر 52 سنة، وإصابة آخرين".

وأوضح البيان أن "خبراء الشرطة العلمية وتقنيي مسرح الجريمة توصلوا، من خلال المعاينة، إلى أن سبب اندلاع الحريق يعود إلى شرارة كهربائية انطلقت من مكيف هوائي في إحدى غرف الطابق الأول للمنشأة، نتيجة تشغيله دون انقطاع بسبب الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة".

كما لفت البيان إلى أن "التحقيق في القضية لا يزال مفتوحا من قبل المصالح المختصة، مشيرا إلى أنه تم تشييع جثامين الضحايا مساء الخميس بحضور تمثيل حكومي رفيع".