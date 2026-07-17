ونقلت وسائل إعلام رسمية عن الحرس الثوري الإيراني قوله، الجمعة، إنه ⁠هاجم مركز قيادة أميركيا للعمليات الخاصة في التنف بسوريا، ردا على مقتل جنود إيرانيين في إيرانشهر.

وجاء في بيان نشره التلفزيون الإيراني على تطبيق تلغرام: "يُعلن الحرس الثوري تنفيذ هجوم مباغت على مركز قيادة العمليات الخاصة التابع للعدو في منطقة التنف السورية".

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في فبراير الماضي سحب قواتها من هذه القاعدة وتسليمها للسلطات السورية.

وحاولت سوريا تجنب الانجرار للحرب في ‌المنطقة التي اتسع نطاقها ‌إلى دول منها ⁠لبنان، حيث تخوض جماعة حزب الله قتالا مع القوات الإسرائيلية، والعراق الذي شنت فيه جماعات مسلحة ⁠مدعومة من ‌إيران هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة.